Schnell ausbreitender Feuer brennt westlich von Bordeaux, 10.000 evakuiert

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Ein weiteres Feuer in Frankreich hat mehr als 10.000 Menschen zur Evakuierung in der Nähe der Atlantikküste des Landes gezwungen. Das neue Feuer hat bereits etwa 2.000 Hektar westlich von Bordeaux verbrannt, bedroht gleichzeitig Teile von Lège-Cap Ferret und erzwingt die Sperrung des Zugangs zur Halbinsel. Es gibt Evakuierungspläne auf dem Weg und zu See, falls nötig, berichtet Reuters.

In diesem Sommer verwandeln wiederholte Hitzewellen in Europa die Vegetation in schnell brennenden Brennstoff. Drei aufeinanderfolgende Hitzewellen haben die Dürre deutlich verschlimmert, die Wasserversorgung belastet und die Wälder naturgemäß trocken gemacht, was dazu beigetragen hat, dass sich Waldbrände über Frankreich, Spanien, Portugal und Italien ausbreiteten. In letzterer kam ein Feuerwehrmann ums Leben, während er in Sizilien ein Feuer bekämpfte.

Noch einmal warnen Wissenschaftler, dass die Hitze die Dürre nun verschlimmert, selbst wenn Regen nicht das einzige Problem ist. Laut Daten lässt der Klimawandel Europa mehr als doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt erwärmen, wobei extreme Hitze die Verdunstung aus dem Boden beschleunigt, Wasserknappheit verlängert, Ernten schädigt und – wie bewiesen – das Waldbrandrisiko auf dem Kontinent erhöht.