Schneewittchen-Star schnauzt Kritiker an: "Hört auf, mich in bedeutungslosen Gesprächen zu markieren"

Es war eine große Sache, als Rachel Zegler ausgewählt wurde, um die Hauptrolle von Schneewittchen in Disneys neuer Version des Films zu spielen. Wie es bei Halle Bailey in The Little Mermaid der Fall war, fand leider ein Teil der Fans ihre kolumbianische Herkunft unangemessen für die Figur und Online-Diskussionen waren manchmal hitzig. Aber viele haben die Schauspielerin auch verteidigt und die Negativität übertönt, für die sich Zegler nun in einem Tweet bedankt hat, und die Leute gebeten, sie in solchen "bedeutungslosen Gesprächen bitte nicht mehr zu markieren". Rachel Zegler hat einfach genug, und das ist verständlich.

"Ich bin sehr dankbar für die Liebe, die ich von denen spüre, die mich online verteidigen, aber bitte markiert mich nicht in dem unsinnigen Diskurs über mein Casting."

"Ich will es wirklich, wirklich nicht sehen."

Zum Schluss lud sie eine Handvoll Bilder von sich als Kind hoch, verkleidet als verschiedene Disney-Figuren und den Text "Jedes Kind weiß, dass es eine Prinzessin sein kann, egal was passiert".

Die Live-Action-Version von Snow White hat viel Kritik einstecken müssen, nicht zuletzt neulich, als Bilder der "sieben Zwerge" durchgesickert sind. Schon in der Vergangenheit hat sich der Schauspieler Peter Dinklage selbst negativ darüber geäußert, dass Disney überhaupt ein Remake der Geschichte macht. Aber unter der Annahme, dass alles nach Plan läuft und der Streik die Dreharbeiten nicht allzu sehr verzögert, wird Snow White nächstes Jahr Premiere haben.

Glaubst du, dass Zegler eine gute Wahl für Snow White ist, oder würdest du lieber eine andere Schauspielerin in der Rolle sehen?