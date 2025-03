Schneewittchen führt die Kinokassen mit einem mittelmäßigen Eröffnungswochenende an

HQ

Wir stellen oft fest, dass Filme Produktionsfirmen etwa doppelt so viel kosten wie ihr Produktionsbudget für die Finanzierung, zumindest bei großen Blockbustern mit extravaganten Marketingkampagnen. WährendDisney's Snow White das Live-Action-Remake in dieser Hinsicht wahrscheinlich ein paar Cent gespart hat, indem es eine verkleinerte Premiere hatte, hatte der Film immer noch einen Disney-Marketinglauf, weshalb es sehr wahrscheinlich ist, dass der Film insgesamt weit über 350 Millionen US-Dollar gekostet hat, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Produktionsbudget laut Variety etwa 250-270 Millionen US-Dollar erreichte.

Mit solchen Zahlen, mit denen um sich geworfen wurde, musste der Film also ein ziemlich starkes Eröffnungswochenende in den Kinos haben. Obwohl er das Wochenende gewann und die Kinokassen anführte, war er kaum ein Rekordbrecher, da Box Office Mojo feststellt, dass Snow White weltweit 87.300.000 Dollar eingespielt hat.

Bei Zahlen wie diesen ist es schwer zu sagen, dass der Film die Gewinnschwelle erreichen wird, da Filme in der Regel immer weniger Geld in den Kinos einspielen, je mehr Wochen nach ihrer Premiere vergehen. Zugegeben, Disney-Filme neigen dazu, großartige Beine zu haben, also wird Snow White vielleicht vor sich hin tuckern und weiterhin Ticketverkäufe generieren, aber wenn wir raten müssten, wird der Film einen eher schlechten bis mittelmäßigen Lauf in den Kinos abschließen, aufbauend auf einem Jahr 2025, das auf der ganzen Linie ziemlich schrecklich für Kinoleistungen war...

Zum Vergleich: Captain America: Brave New World ist mit etwas mehr als 400 Millionen US-Dollar der bisher größte westliche Film des Jahres, während der chinesische Ne Zha 2 mit Berichten zufolge über 2 Milliarden US-Dollar weit vorne liegt.

Habt ihr Snow White schon gesehen und was haltet ihr von dem Film?