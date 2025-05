Schneewittchen floppt erneut in den Kinos und kostet durchschnittlich 50 Dollar pro Kino

HQ

In Wahrheit schnitt Disneys Live-Action-Version von Snow White nicht gut ab, und ihre Veröffentlichung Anfang des Jahres war mit einem weltweiten Umsatz von etwas mehr als 200 Millionen US-Dollar bereits ein finanzielles Desaster. Nicht annähernd so viel wie die 300 Millionen Dollar, die es gekostet hat, zu produzieren, oder fast doppelt so viel, wenn wir das erwartete Marketing einbeziehen.

Trotzdem und trotz aller Kritik, die der Film erhielt, entschied sich Disney für eine WiederSnow White veröffentlichung am Muttertagswochenende in den USA, wo er in über 1.300 Kinos gezeigt wurde. Das Ergebnis? Nun, laut That Park Place lief es ziemlich so, wie man es erwarten würde. Kinos, die leer waren, mit einer erdrückend schlechten Ticketverkaufsrate, die etwas mehr als 200.000 Dollar entsprach, also etwa 50 Dollar pro Kino - eine Zahl, die an Sonys berüchtigte Morbius Wiederveröffentlichung erinnerte.

Man könnte sich fragen, ob Disney sein Publikum überhaupt versteht oder was es sich dabei gedacht hat, als es sich für die Wiederveröffentlichung des wahrscheinlich am meisten verspotteten und umstrittensten Films seit langem entschieden hat. Auf die Flops folgten Titel wie Wish, The Marvels, The Little Mermaid usw., und es wird immer deutlicher, dass das Unternehmen seine Strategie neu bewerten und versuchen muss, zu dem zurückzukehren, was seine Filme einst so beliebt gemacht hat: zeitlose Geschichten.

Verpassen Sie auch nicht unseren Testbericht zu Snow White, den Sie hier lesen können, wenn Sie ihn verpasst haben.