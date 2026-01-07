Schnee und Wind lähmen Amsterdams Schiphol

HQ

Der Flughafen Schiphol in Amsterdam kam am Mittwoch nahezu zum Stillstand, nachdem Schnee und starke Winde mindestens 700 Flüge gestrichen hatten und Tausende von Reisenden an einem der verkehrsreichsten Luftfahrtzentren Europas strandeten.

Mehr als 1.000 Passagiere verbrachten die Nacht im Flughafen, während die Behörden Campingbetten und Notfallhilfen ausrollten und warnten, dass die Stornierungen aufgrund anhaltender Unwetter fortgesetzt werden könnten. Flughafenbeamte erklärten, dass die Bedingungen auf Start- und Landebahnen und im Luftraum weiterhin unvorhersehbar blieben.

Die Störung ist Teil einer breiteren europäischen Kältewelle, die die Verkehrsnetze von den Niederlanden nach Frankreich belastet hat. In Paris wurden Dutzende Flüge an den Flughäfen Charles de Gaulle und Orly gestrichen, während vereiste Straßen die Busverbindungen in der gesamten Hauptstadt aussetzen mussten.

Meteorologen beschrieben die Kältewelle als ungewöhnlich intensiv für Anfang Januar, da weit verbreiteter Schnee und Schwarzeis die Behörden dazu veranlassten, die Menschen zu vermeiden, wo immer möglich, zu reisen – eine Warnung, die möglicherweise bestehen bleibt, wenn der Winter seinen Griff auf den Kontinent verstärkt.