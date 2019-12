Schneeballschlacht und Permadeath-Modus in The Division 2

Hersteller von Games as a Service veranstalten saisonale Events, damit die Spieler regelmäßig wiederkommen, auch Ubisofts aktuelle Produktpalette folgt diesem Prinzip. The Division 2 feiert Weihnachten in diesem Jahr ab dem 10. Dezember mit einer speziellen Operation namens "Situation: Schneeball". Nachdem wir seltenen Feinden die Weihnachtsmütze vom Kopf geballert haben, erhalten wir eine neue Waffe mit dem Namen The Sleigher, die Schneebälle verschießt und Gegner kurzzeitig verwirrt, wenn wir sie treffen. Das Teil sollten wir nur zum Spaß einsetzen, denn im neuen Hardcore-Modus ist es nicht zu gebrauchen.

Davon startet nächste Woche nämlich die Beta-Version, was die Herausforderung des Schwierigkeitsgrads noch einmal ordentlich anziehen dürfte. Warum? Ihr habt in diesem Modus nur ein einziges Leben und müsst eine neue Figur erstellen. Wer fleißig und vorsichtig spielt, darf kosmetische Hüte freischalten, die allerdings nur für diesen Modus freigespielt werden. Naja, das ist alles noch in der Testphase und wird mit dem Feedback der Spieler entsprechend geändert werden. Im Titel-Update 6.1 stecken auch einige Detailanpassungen, über die ihr euch in diesem Artikel informieren könnt.