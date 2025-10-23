Schnappen Sie sich spartanische Beute mit den neuesten Ergänzungen der Halo-Kollektion von King Ice

HQ

Diese Woche ist eine große Woche für Halo Fans, da die World Championships in Seattle stattfinden, wo Halo Studios vor Ort sein werden, um einen Vorgeschmack auf die Zukunft der Franchise zu geben. Wenn das etwas ist, das Ihnen gefällt, warum feiern Sie den Anlass nicht mit ein bisschen Bling-Bling?

King Ice hat den nächsten Teil seiner Zusammenarbeit mit Halo enthüllt, der zwei neue Halsketten umfasst, die eine Hommage an die Serie darstellen. Der erste ist ein Ring an einer Kette, der dem Halo-Array ähneln soll, wobei er aus Messing mit einer Weißgoldbeschichtung und VVS-Diamanten besteht, die Steine simulieren. Die zweite konzentriert sich auf Cortana und ähnelt dem KI-Chip an einer Kette, der ebenfalls aus Messing besteht, mit einer Weißgoldbeschichtung und im Dunkeln leuchtenden Steinen.

Jeder Ring kostet 60,83 £ und Sie können sie noch heute bestellen.

