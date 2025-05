Schnappen Sie sich ein paar skurrile Sammlerstücke im Rahmen der Auktion der David Lynch Collection

HQ

David Lynch verstarb leider Anfang des Jahres. Der visionäre und gefeierte Regisseur, der unter anderem für Twin Peaks bekannt ist, war damals 78 Jahre alt, und der Tod hat bei vielen Spuren hinterlassen. Aber in der unmittelbaren Zukunft werdet ihr in der Lage sein, das Werk und Leben des Regisseurs zu feiern, indem ihr an einer Auktion teilnehmt, die von Julien's Auctions veranstaltet wird und bei der über 400 Gegenstände aus Lynchs Karriere und Zuhause zu sehen sind.

Laut Julien wird die Auktion als "seltener Einblick in sein kreatives Universum beschrieben, mit persönlichen Artefakten und filmbezogenen Gegenständen aus seinem Zuhause, die seine einzigartige künstlerische Vision widerspiegeln".

Insgesamt werden 444 Artikel angeboten, und sie reichen von Lynchs eigenen Sony LaserDisc Player und LaserDisc Collection über den persönlichen 35-mm-Druck von Eraserhead bis hin zu Lynchs Espressomaschine und persönlicher Sammlung von Plattenalben und sogar einigen Twin Peaks -Skripten.

Die Auktion findet am 18. Juni um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ statt, und Sie können online, telefonisch oder persönlich für Artikel bieten, wenn Sie sich in der Nähe des Veranstaltungsortes in Los Angeles befinden.

Werbung: