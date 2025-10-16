Schnappen Sie sich ein Lego Zurück in die Zukunft Delorean für ein Vierzigstel des Preises des neuesten Todessterns

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Lego ein kostspieliges Hobby ist, da viele Sets eine hohe finanzielle Investition erfordern. Dies war vor allem in diesem Jahr ein Gesprächsthema, da das kürzlich vorgestellte neue Modell Death Star 900 £/1.000 £ erfordert, um sich eine Einheit zu sichern. Ja, Sie könnten Ihre monatliche Miete bezahlen oder ein Lego-Set kaufen...

Glücklicherweise gibt es auch alternative Optionen, kleinere und günstigere Sets, die immer noch ikonisch sind. Ein gutes Beispiel ist die Speed Champions -Variante der Back to the Future Delorean-Zeitmaschine, für deren Kauf nur 22,99 £/27,99 € erforderlich sind.

Es ist ein kleines Set mit 357 Teilen, aber es enthält auch eine Doc Brown und eine Marty McFly Minifigur. Es ist nicht so komplex wie das Icons -Set, das etwa siebenmal so viel kostet, aber trotzdem, wenn Sie nach einem schönen Back to the Future -Kit gesucht haben, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können, ist dies eine bemerkenswerte Angelegenheit wert.

Das Set kann ab sofort vorbestellt werden und wird zum Jahreswechsel am 1. Januar 2026 auf den Markt kommen.

