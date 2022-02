Schnapp' sie dir alle in Squirdle, das Pokémon-Wordle

HQ

Dia App "Wordle" habt ihr sicherlich bereits in den sozialen Medien gesehen. In diesem Spiel, das mittlerweile bei der New York Times verlegt wird, müssen Nutzer ein gesuchtes Wort erraten und ihre Performance können sie online mit anderen vergleichen. Die enorme Popularität brachte bereits etliche Kopien der Erfolgsformel hervor und eine davon wollen wir euch heute vorstellen, weil diese Alternative einen spannenden Gaming-Bezug aufgreift.

In "Squirdle" habt ihr acht Versuche, um täglich ein bestimmtes Pokémon zu erraten. Das Spiel unterscheidet sich ein wenig vom Original, denn falls eure Antwort nicht richtig ist, erhaltet ihr als Lösungstipp keine Buchstaben, die euch dabei helfen, das gesuchte Lösungswort leichter zu identifizieren. Stattdessen erfahrt ihr, aus welcher Generation die unbekannte Kreatur stammt, zu welchem Typ sie gehört und wie es mit ihrem Gewicht und der Höhe aussieht. Ihr erhaltet keine genauen Zahlen, doch die Indikatoren helfen euch beim Rätseln. Ihr könnt Squirdle hinter diesem Link ausprobieren, um euer Pokémon-Wissen auf die Probe zu stellen.