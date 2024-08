Schlüpfe in die Rolle des Spionagehundes im neu angekündigten Barkour

Erinnerst du dich an Stray aus dem Jahr 2022, wo wir die Ehre hatten, als obdachlose Katze zu spielen? Es scheint, dass dies andere Entwickler inspiriert hat, denn Varsav Studios hat ein kommendes Spiel angekündigt, in dem wir als Hund spielen können. Barkour ist der Name des Spiels, das Stealth mit Action verbindet, in dem der Hund, den wir spielen, als Agent einer Geheimorganisation beschrieben wird, die in einer eher unangenehmen Welt gegen das Böse kämpft. Viel mehr wissen wir nicht, aber wenn man sich den Trailer anschaut, bekommt man ein gutes Gefühl dafür, um was für ein Spiel es sich handelt.

