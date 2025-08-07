Schlimmster Waldbrand seit 1949 breitet sich in Frankreich aus

HQ

Waldbrände haben die südfranzösische Region Aude verwüstet, mehr als 15.000 Hektar verbrannt und Tausende von Menschen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, um vor den herannahenden Flammen zu fliehen.

Bisher ist eine Person gestorben und mindestens zwei weitere befinden sich in kritischem Zustand. Etwa 13 sollen ebenfalls durch die Waldbrände verletzt worden sein. Das Feuer brach Anfang der Woche aus und hat sich dank einer Mischung aus Dürren, starken Winden und hohen Temperaturen schnell ausgebreitet.

Beamte sagen, es sei der schlimmste Waldbrand in Frankreich seit 1949. "Das Feuer ist immer noch sehr aktiv und die Situation bleibt ungünstig", sagte Lucie Roesch, Generalsekretärin der Präfektur Aude (via BBC). Frankreichs Premierminister François Bayrou bezeichnete den Brand als "Katastrophe von beispiellosem Ausmaß".

Die Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen die Flammen, die sich über das Land ausbreiten, aber bisher scheinen die Beamten nicht zu glauben, dass das Ende noch in Sicht ist.