Schlimm gestürzt: Easy Day schont Skater XL drei weitere Wochen lang

Das Wetter lädt wieder zum Skaten ein und nach der Ankündigung des Remasters Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 letzten Monat reiben sich viele Skateboard-Fans aktuell verständlicherweise in Vorfreude die Hände. Wer in diesem Sommer mit digitalem Stakeboard die Straßen unsicher machen wollte (Vorteil: weniger blaue Flecken), für den hat Easy Day Studios leider schlechte Nachrichten. Via Twitter informieren sie uns darüber, dass ihr Spiel in Skater XL doch noch einmal ein paar Wochen länger im Ofen braucht:

"Was ist los, Leute?! Wir wollten euch nur wissen lassen, dass [Version] 1.0 am 28. Juli, einige Wochen später als das ursprünglich kommunizierte Datum, veröffentlicht wird. Trotz unserer besten Bemühungen und teilweise aufgrund von Dingen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, werden wir den Start von Skater XL 1.0 auf PS4, XB1 und PC auf den 28. Juli verschieben."

Die Nintendo-Switch-Version hat leider noch immer keinen konkreten Termin, doch das soll sich laut Easy Day Studios bald ändern: "Wir werden in den kommenden Wochen einen neuen Starttermin für Nintendo Switch bekanntgeben. Wir bedanken uns für eure Geduld bei der Fertigstellung des Spiels. Keine Sorge, bis dahin werden wir das Spiel weiterhin polieren und neue Inhalte und Funktionen aufzeigen, die beim Start verfügbar sein werden."