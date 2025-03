Schließungen von Bundesämtern zeichnen sich ab und es werden noch nie zuvor Mietverträge gekündigt

HQ

Während der Sommer näher rückt, bereiten sich die Bundesbehörden auf die drohende Schließung von Hunderten von Büros im ganzen Land vor, ausgelöst durch einen ehrgeizigen Plan, der von Elon Musks Department of Government Efficiency angeführt wird, wie aus internen Dokumenten hervorgeht (via Associated Press).

Dieser aggressive Vorstoß zur Kündigung von Immobilienmietverträgen, der darauf abzielt, die Staatsausgaben zu kürzen, hat bereits Schockwellen durch den öffentlichen Sektor geschickt, wobei mehrere Behörden – vom IRS bis zum United States Geological Survey – mit potenziellen Störungen konfrontiert sind.

Das Tempo und das Ausmaß der Stornierungen, die bereits im Juni in Kraft treten sollen, haben viele besorgt über die praktischen Auswirkungen auf grundlegende Dienstleistungen gemacht, insbesondere in kleineren, oft übersehenen Büros. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.