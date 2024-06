Schließe dich dem Vandals-MC mit einer Lederjacke im Wert von 1.200 $ The Bikeriders an

HQ

Viele von euch werden dieses Wochenende vielleicht in die Kinos strömen, um zu sehen, wie Austin Butler, Tom Hardy und Jodie Comer sich für The Bikeriders zusammentun. Der Film, der sich aus dem einen oder anderen Grund stark verzögert hat, ist endlich da und dreht sich um eine Motorradgang aus dem Mittleren Westen der USA namens Vandals MC, die im Laufe der Jahre allmählich abrutscht und in kriminellere Tendenzen verfällt, und wie ein Mitglied (Butler) sich zwischen Loyalität gegenüber dem Club oder seinem Partner (Comer) entscheiden muss.

Mit der Ankunft des Films hat Focus Features eine Reihe offizieller Waren und Kleidungsstücke für den Film enthüllt, darunter das normale T-Shirt, die Mütze, den Hoodie und die Jogginghose, die wir von dieser Art von Sammlungen erwarten, aber auch ein paar Biker-spezifische Goodies.

Das bedeutet, dass Sie eine von zwei Jeansjackenoptionen und sogar eine richtige Lederjacke erhalten können, die von Schott NYC hergestellt wird. Der Haken an letzterem ist, dass es sich um ein Premium-Produkt handelt, das mit einem Premium-Preisschild geliefert wird und Sie atemberaubende 1.250,95 US-Dollar kostet.

Wenn Sie eine dieser Jacken ergattern möchten, können Sie sie jetzt vorbestellen, wobei der Versand für den 2. Juli geplant ist.

Werbung: