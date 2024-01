Schlicht und klassisch ist die Idee mit der Marselisborg Umhängetasche von dbramante1928

HQ

Wir werfen im Rahmen unserer Videoserie Quick Look einen Blick auf eine ganze Reihe verschiedener Taschen, und heute erweitern wir das mit der neuesten von dbramante1928 noch weiter. Bekannt als Marselisborg, ist dies eine Umhängetasche, die einen Designstil haben soll, der der einfachen und klassischen Formel ähnelt.

Es besteht aus einem Hauptfach, das in zwei Bereiche unterteilt ist, von denen einer perfekt für einen Laptop ist und der andere über eine Reihe kleinerer Taschen verfügt, um zusätzliche Technik und Ausrüstung sicher zu verstauen. Es ist auch aus nachhaltig gewonnenem Vollnarbenleder gefertigt.

Um mehr über die Marselisborg zu erfahren und zu sehen, was wir von der Tasche halten, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an.