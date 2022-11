Schlechtester Schauspieler aller Zeiten

HQ

(10) Keanu Reeves

Keanu ist liebenswert perfekt als aufstrebender, ehrgeiziger und naiver FBI-Narr in dem wunderbaren 90er-Jahre-Klassiker Point Break und wir hier in der Redaktion lieben ihn in der Rolle des Neo in The Matrix, aber es führt immer noch kein Weg daran vorbei, dass Mr. Reeves ein sehr begrenzter, holzsteifer und monotoner Schauspieler ist. Seine Auftritte in Filmen wie John Wick 1-3, Speed, 47 Ronin, Replicas, Man of Tai Chi, The Lake House und The Devil's Advocate lassen wirklich zu wünschen übrig.

(09) Mark Wahlberg

Marky-Marks Auftritte in Filmen wie The Happening, Daddy's Home, Transformers: Age of Extinction, 2 Guns, Love Survivor, Mile 22, Spenser Confidential, Infinite, Uncharted, Me Time sowie Shooter machen ihn zu einem der schlimmsten, teuersten, hyperbeliebtesten Filmstars aller Zeiten und bevor Sie "The Departed" brüllen, möchten wir hinzufügen, dass er auch dort mies ist, Alles, was er tut, ist fluchen und schreien.

(08) Lady Gaga

Während Sinatra, Elvis, J-Lo und Timberlake alle gut abgeschnitten haben, als sie von Karrieren als Musiker / Sänger in die Filmwelt gesprungen sind, hat Gaga in Bezug auf die Qualität viel schlechter abgeschnitten. Ihre Leistung in A Star is Born ruiniert einen Großteil eines ansonsten gut gemachten Films, und ihre Hauptrolle in House of Gucci ist von solch verdorbener Qualität, dass wir uns schämen, wenn wir an diesen Moment der visuellen Folter zurückdenken.

(07) Josh Duhamel

Hübsch ist er, gut aussehend wie die Hölle. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum und nur deshalb Josh in verschiedenen Blockbustern herumlaufen und Zeilen auf eine Weise lesen darf, die uns Kopfschmerzen bereitet. Er ist hoffnungslos in Buddy Games, hoffnungslos in Transformers, hoffnungslos in Safe Haven und hoffnungslos in You're Not You.

(06) Jon Bernthal

Niemand macht in der heutigen Filmwelt einen schlechteren Job, wenn es darum geht, einen harten Badass zu spielen. Bernthals erdrückend schreckliches, erzwungenes und höchst unnatürliches "Badass"-Ding, das er in 99,9% seiner Rollen einsetzt, ist eines der schlimmsten Dinge, die man beobachten kann, und seine Präsenz ist hoffnungslos lausig.

(05) Gal Gadot

Gal eignet sich perfekt als Wonder Woman... Wenn Diana stumm gewesen wäre. Jedes Mal, wenn sie spricht, wird die Illusion gebrochen und wir werden daran erinnert, dass Gadot sich im Grunde nicht aus einem normal großen Kleiderschrank herausspielen konnte. Ihr "Kal-El, nein!!! " ist eine der schlechtesten Lieferungen einer Linie aller Zeiten.

(04) Drew Barrymore

Charlie's Angels, 50 First Dates, Blended, Whip It, Musik und Texte, Never Been Kissed... Es spielt wirklich keine Rolle, in welcher Art von Film aus welchem Genre Drew auftrat oder wie ihre Rolle geschrieben wurde. Drew hat in jedem Film, in jeder Epoche immer genau die gleiche Rolle gespielt, und diese Rolle ist fast unerträglich.

(03) Sam Worthington

Obwohl Sam als Sully in James Camerons Avatar einen ziemlich anständigen Job gemacht hat, ist dies ein Schauspieler, der das Charisma eines Felsens besitzt. Sams Augen sind immer steintot, zeigen null Emotionen und stattdessen schürzt er oft seine Lippen, um seine Wut zu vermitteln.

(02) Taylor Lautner

Als Teenie-Idol und Werwolf-Hüne Jakob wurde Lautner sehr schnell zu einem großen Namen, aber es brauchte nur ein paar Filme außerhalb des Twilight-Universums, bis wir alle erkannten, wie unglaublich schlecht er als Schauspieler ist. Abduction und Tracers sind die einzigen beiden Filme, die man drehen muss, um dies zu realisieren.

(01) Hayden Christensen

Haydens Rolle in der Rolle eines jungen Darth Vader sticht als einer der absolut schlechtesten im Kino hervor und seine bemerkenswerten Leistungen in Filmen wie Takers, Jumper und American Heist beweisen deutlich, dass er die gleichen tatsächlichen schauspielerischen Fähigkeiten wie unsere Redaktion hat. Hayden Christensen ist unserer Meinung nach der schlechteste Schauspieler der Welt.