'Schlechter' Einfluss: Warum der Kulturkampf im Gaming größer wirkt, als er ist

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Wenn man genug Zeit in sozialen Medien verbringt, könnte man denken, Gaming sei mitten in einem ständigen Kulturkampf. Verdammt, die ganze Unterhaltung scheint so zu sein. Von Filmen bis Musik scheint es, als würden alle alle alle das Leben schwer machen, nur weil sie die Frechheit haben, etwas zu schaffen, das den Leuten gefällt.

Jede neue Veröffentlichung scheint bereits bewertet zu sein. Bevor die meisten Spieler das Tutorial überhaupt beendet haben, steht das Urteil fest: Es ist entweder ein 'Meisterwerk', eine 'Katastrophe', 'woke-Müll' oder ein 'Geldmacher'. Ganze Spiele werden für tot erklärt, Franchises werden als ruiniert erklärt, und Entwickler werden als weltfremd erklärt, sobald sie angekündigt wurden. Und es kann über die trivialsten Dinge gehen, wie eine weibliche Hauptfigur, die wie eine echte Frau aussieht und nicht wie eine überproportionierte Sexpuppe, oder James Bond, der Befehle von einer Frau entgegennimmt. Wie konnte er es wagen. Solche 'heißen' Meinungen sind überall in den sozialen Medien. Es ist anstrengend.

Und doch, wenn man sich auch nur einen Moment von diesem Lärm entfernt, passiert etwas Merkwürdiges: Die meisten Menschen spielen nur Spiele, debattieren nicht, analysieren sie nicht für politische Bedeutung, erklären sie nicht zu Siegen oder Misserfolgen in einem größeren Kulturkrieg. Ich spiele sie einfach. Diese Diskrepanz wirft eine einfache Frage auf: Wenn Gaming angeblich mit sich selbst im Krieg steht, warum fühlt es sich dann nur online so an?

Die Antwort liegt vielleicht weniger am Gaming selbst, sondern mehr daran, wie wir heute darüber sprechen.

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Der Tod des Diskurses

Es gab eine Zeit, in der die Gaming-Kritik langsam vorankam. Rezensionen kamen erst nach Ablauf der Veröffentlichungsfenster, Forenthreads entwickelten sich über Tage und Wochen, die Magazinberichterstattung wurde von Redakteuren, Struktur geprägt und in monatlichen Abständen geliefert. Selbst frühe YouTube-Inhalte konzentrierten sich eher auf Walkthroughs, Anleitungen und erweiterte Impressionen als auf sofortige Urteile.

Spiele werden heute in Echtzeit diskutiert, oft bevor sie vollständig verstanden sind. Ein Trailer erscheint und die Reaktion beginnt, ein Leak erscheint und die Erzählung entsteht, ein Streamer läuft zwei Stunden lang und das Urteil steht fest. Keine Zeit zum Nachdenken oder sogar zum Warten auf das fertige Produkt. In dem Moment, in dem etwas fällt, wird es scheinbar in zwei Extremen angegriffen: Fanfare oder Bitterkeit.

Das Ergebnis ist eine Kultur, in der der erste Eindruck oft zu einem endgültigen wird. Diese sofortige Befriedigung verändert die Art, wie wir allgemein über Medien sprechen. Im Wettlauf, mutig zu sein, umstritten – und vor allem zuerst – haben langsame, reflektierte Takes Schwierigkeiten, Fuß zu fassen, weil sie erst kommen, nachdem der Algorithmus bereits weitergezogen ist. Nuancen werden fast sofort veraltet. Die Gewissheit jedoch verbreitet sich schnell.

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Und Gewissheit ist viel leichter zu monetarisieren als Komplexität. Das Schlüsselwort hier ist 'Algorithmus'. Und das ist ein Problem, das seit zehn Jahren entsteht.

Der Algorithmus will, dass du wütend wirst

Es ist leicht, den Influencern die Schuld für diesen Wandel zu geben. Schließlich sind sie die sichtbarsten Teilnehmer im Gaming-Diskurs. Aber Sichtbarkeit ist nicht dasselbe wie Kontrolle. Die meisten Creator gestalten das Publikumsverhalten nicht von oben nach unten, sondern reagieren auf eine Reihe von Regeln, um ihre Aufrufe hochzuhalten und ihre Kanäle am Laufen zu halten.

Moderne Plattformen belohnen eine ganz bestimmte Art von Inhalten: starke Emotionen, starke Rahmungen und starke Aufrufe. Genau wie die Boulevardzeitungen sind Titel alles. Sie sind dein Anhänger, um dein Publikum anzulocken. "Dieses Spiel hat interessante Ideen, ist aber nicht fehlerfrei" mag ausgewogen und genau sein, aber es wird fast immer schlechter abschneiden als "DIESES SPIEL IST TOT. ABSOLUTE KATASTROPHE." Vergiss auch nicht die Großbuchstaben.

Das liegt nicht daran, dass das Publikum nicht zu Nuancen fähig ist, sondern daran, dass Algorithmen für Engagement optimiert sind, nicht für Verständnis. Engagement bedeutet in diesem Zusammenhang meist Reaktion. Und es gibt keine leichtere starke Reaktion als Empörung. Wie in jeder Geschichte braucht man Konflikte, um die Dinge voranzutreiben. Einigung ist langweilig, aber Kontroversen verkaufen sich.

Und wenn die Mehrheit der Inhalte in diese Richtung schwenkt, um den Algorithmus zufriedenzustellen, entwickelt sich der Inhalt entsprechend weiter, da die starken Meinungen stärker werden müssen, um mit allen anderen starken Meinungen zu konkurrieren und sie zu überwinden. Wenn alle schreien, ist der einzige Weg, gehört zu werden, lauter zu werden. Titel werden schärfer, Vorschaubilder werden geschäftiger, Takes werden eindeutiger und extremer, und das nicht unbedingt, weil die Kreativen extremere Dinge glauben, sondern weil extremere Rahmungen besser abschneiden.

YouTube-Kommentatoren wie Asmongold, spektakelgetriebene Streamer wie Dr Disrespect und Social-Media-Persönlichkeiten wie Mark Kern stehen am sichtbarsten Ende dieser Aufmerksamkeitswirtschaft. Es ist leicht zu verstehen, warum, wenn ihr Thema und ihre Darbietung perfekt mit dem übereinstimmen, was algorithmische Plattformen belohnen: Gewissheit, starke Rahmung und emotional lesbare Interpretationen. Das macht sie sehr sichtbar, aber Sichtbarkeit ist nicht dasselbe wie Repräsentativität.

Ohne auf ihre persönlichen Kontroversen einzugehen: Es gibt keinen Grund, die Dinge hier chaotisch werden zu lassen oder Twitch Whisper etwas zu geben, was wir nicht sollten, aber das machen sie absichtlich. Sie wissen, dass Lautstärke, Überzeugung und Wut die Ansichten mit sich bringen.

Aber wichtig ist, dass Sichtbarkeit auch nicht gleichbedeutend mit Glaubwürdigkeit ist. Ein Großteil ihres Einflusses stammt nicht von ihrer konsequenten Analyse, sondern von ihren großen Persönlichkeiten, selektiven Rahmungen und engagement-optimierten Empörungszyklen, die komplexe Themen in leicht teilbare Urteile verwandeln. In diesem Umfeld wird oft Nuance zugunsten von Schwung geopfert, und Widersprüche bremsen die Erzählung selten, sobald sie entstanden ist. Und letztlich finden sie eine Belohnung bei ihren Zuschauern dafür, "ihre Meinung zu sagen".

Isoliert betrachtet können diese Stimmen unterhaltsam oder sogar aufschlussreich sein, doch als primäre Linsen zum Verständnis der Branche sind sie strukturell motiviert, zu vereinfachen statt zu klären.

Und dann macht der Algorithmus natürlich das, was er am besten kann, und beginnt, diese starken Reaktionen zu verstärken, sie weiter und weiter zu verschieben und so eine Rückkopplungsschleife zu schaffen. Und mit der Zeit wird der Mittelweg verdrängt, da soziale Medien zu einer Spirale aus lächerlichen Thumbnails und lauten Leuten werden; eine unerwartete Nebenwirkung ist, dass die Aktien von Halls Soothers steigen. Wahrscheinlich...

Shutterstock / Ponomarenko Anastasia

Aber letztlich bleibt uns eine verzerrte Version der Realität, bei der es scheint, als wären alle entweder wütend über ein Spiel oder würden es als das Beste aller Zeiten loben. Es sind Anakin und Obi-Wan, und es gibt kein Dazwischen. Aber in Wirklichkeit gibt es dieses Dazwischen. Du und deine Freunde habt dabei eine tolle Zeit bei Helldivers oder Meccha Chameleon, plaudert über das Leben und ob es diesen Sommer wirklich nach Hause kommt.

Sichtbarkeit ist keine Repräsentation

Wenn Sie American Gangster gesehen haben, erinnern Sie sich an Frank Lucas über die lauteste Stimme im Raum. Ein viraler Clip, ein Trend-Hashtag oder ein sehr engagiertes YouTube-Video können den Eindruck eines breiten Konsenses erzeugen, aber Sichtbarkeit ist nicht dasselbe wie Repräsentation.

Dies ist eine 240-Milliarden-Dollar-Branche, ihr Publikum ist riesig, vielfältig und größtenteils ruhig. Die Mehrheit der Spieler postet nicht auf X und sie sind nicht in den Kommentaren von YouTube-Videos zu finden. Sie stürzen sich auch nicht bis zu den Kniepunkten in Online-Debatten über Designphilosophie, Repräsentation, Monetarisierung oder "Branchentrends". Sie sind zu beschäftigt mit Arbeit oder Schule, Zeit mit ihren Familien verbringen, Spiele spielen, diese genießen und dann zum nächsten übergehen. Sie entscheiden, was sie spielen, basierend auf Zeit und persönlichem Geschmack.

Es ist die Minderheit hochaktiver Nutzer, die den Eindruck eines viel größeren kulturellen Konflikts erzeugen kann, als tatsächlich existiert. So kann ein Spiel gleichzeitig als Misserfolg und Erfolg deklariert werden.

Wir haben gesehen, wie Spiele Kontroversen überstanden, die sie eigentlich zerstören sollten. Wir haben auch gesehen, dass stark gelobte Titel kommerziell schlechter abgeschnitten haben. Die Kluft zwischen Online-Erzählungen und realen Ergebnissen ist oft größer, als sie scheint, und was sind die wahren Gründe für diese Erfolge und Misserfolge? Wahrscheinlich Marketing und Bekanntheit oder eine Unterschätzung der Publisher, wie groß der Appetit auf ihr Spiel ist. Sind das eindeutige Gründe? Nein, das ist Spekulation.

Aber es deutet darauf hin, dass der Kulturkampf im Gaming also nicht unbedingt falsch ist. Auch Influencer sind nicht die Ursache dieses Krieges. Es ist einfach so, dass dieser Krieg und die Influencer selbst Symptome sind, die durch die Übernahme von Algorithmen durch soziale Medien entstanden sind.

TL; DR: Füttert die Trolle nicht

Gaming-Diskurse sind nicht kaputt, ganz im Gegenteil. Ausgewogene Meinungen und nuancierte Meinungen sind nicht verschwunden, sie wurden nur etwas zurückgedrängt, da die Titelseiten mit heißen Meinungen, Clickbait und allem anderen übersät sind.

Die große Ironie ist, dass uns nie mehr Informationen zur Verfügung standen. Rezensionen, Gameplay-Aufnahmen, Streams, Foren, Podcasts und direkter Zugang zu Entwicklern sind alle nur einen Klick entfernt. Die Herausforderung besteht nicht mehr darin, Meinungen zu finden, sondern zu entscheiden, welche deine Aufmerksamkeit verdienen. Soziale Medien mögen die lautesten Stimmen verstärken, aber sie zwingen uns nicht, ihnen zuzuhören. Die leichthängenden Früchte sind jedoch immer am einfachsten zu erfassen. Meinungsfreiheit gibt es schließlich immer noch, aber man kann sie ignorieren.