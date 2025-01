Schlechte Nachrichten für Singles, die auf einen besonderen Valentinstag hoffen: Date Everything! wurde auf den Sommer verschoben

HQ

Einer der seltsamsten Simulatoren, den wir je gesehen haben, aber mit genug Charisma, um unser Interesse aufrechtzuerhalten, Date Everything! wurde um ein paar Monate verschoben, auf Juni 2025.

Der Titel sollte am Valentinstag, dem 14. Februar, veröffentlicht werden, aber das wird nicht mehr der Fall sein. Obwohl die Kernentwicklung abgeschlossen ist, hat das Team keine Zeit mehr für die Testphase und bedauert, dass es das ursprüngliche Zieldatum nicht einhalten konnte.

Date Everything! ist ein Dating-Simulator, der es Ihnen ermöglicht, eine romantische Beziehung zu fast jedem Objekt in Ihrem Zuhause aufzubauen, vom Auto in der Garage bis zur Mikrowelle in der Küche, die sich in sexy anthropomorphe Figuren mit unterschiedlichen Persönlichkeiten verwandeln.

Für die Liebe warten wir auf den Sommer. Wie steht es mit dir?