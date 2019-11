Schlamassel um Blacksad: Under the Skin und wie wir damit umgehen

Pendulo Studios arbeitet mit dem Publisher Microids zusammen am tierischen Comic-Abenteuer Blacksad: Under the Skin. Das Spiel wurde vor einigen Wochen überraschend etwas nach hinten geschoben, ist seit Anfang November jedoch digital erhältlich. Die zuständigen Ansprechpartner sprechen von einem "Systemfehler", der sich jetzt, wo die Vorbesteller bereits spielen, auch nicht mehr beheben lässt. Eigentlich sollte der Titel am Donnerstag erscheinen.

Das Game ist laut unserem Tester Kalle ein richtiges Bug-Fest, selbst der Publisher warnt offen vor den technischen Defiziten. Ein Day-1-Patch sei ausdrücklich empfohlen, ansonsten erwarten euch verschiedene Spielfehler, wie fehlende Texturen. Kalle und ein spanischer Kollege bestätigen diese Eindrücke, obwohl wohl gerade der Anfang bereits zu überzeugen weiß.

Wir wollen mit unseren finalen Eindrücken deshalb noch warten, bis die großen Probleme angegangen wurden. Vielleicht bekommen wir dann sogar bereits ein paar Eindrücke der Switch-Version, die Ende des Monats hoffentlich planmäßig und voll funktionsfähig ausgeliefert wird. Bis dahin sollten nur ganz große Fans der Comics einen Blick auf Blacksad: Under the Skin wagen. Mehr Infos zum Spiel findet ihr in dieser News.