Schlagfertiges Anime-Intro zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Bandai Namco hat uns letzte Woche einige spannende Sachen präsentiert, doch der neue Trailer zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows ist vielleicht das schlagfertigstes Argument des Publishers für den kommenden Frühling. Im schicken Anime-Intro sehen wir zwar kein frisches Gameplay für den Team-Brawler, dafür gibt es einen Track der japanischen Rockband Jam Project. Zudem sehen wir einige schicke Kampfanimationen der bereits bestätigten Charaktere, auch Saitama strengt sich ein bisschen an... One Punch Man: A Hero Nobody Knows erscheint am 28. Februar auf PC, Xbox One und PS4.

