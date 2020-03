Schläge und wilde Angriffe im Launch-Trailer von Bleeding Edge

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Premiere von Ninja Theorys erstem Spiel, das sie als offizieller Bestandteil der Xbox Game Studios veröffentlichen. Wir sprechen von Bleeding Edge, dem kooperativen PvP-Arena-Brawler für acht Spieler. Je vier Teilnehmer verbünden sich, um das gegnerische Team mit farbenfrohen, überlebensgroßen Charakteren zu verprügeln.

Einige von euch haben das Game möglicherweise bereits in der Beta getestet, die für Vorbesteller und Abonnenten vom Xbox Game Pass verfügbar war. Wir konnten das Game ebenfalls schon anspielen, als wir Ninja Theory in England in ihrem Büro besucht haben (mehr Eindrücke aus diesem Abenteuer lest ihr hier nach). Heute ist jedenfalls der Trailer zum Start von Bleeding Edge veröffentlicht worden, der uns einen Überblick über die Charaktere und ihre "Over-the-Top"-Angriffe präsentiert. Wenn ihr noch nicht genau wisst, ob der Titel etwas für euch ist, verrät es euch das Video vielleicht. Was haltet ihr davon?