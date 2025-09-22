Schimpansen konsumieren täglich eine Flasche Alkohol im Wert von Lagerbier

HQ

Wilde Schimpansen konsumieren nach Angaben von Wissenschaftlern etwa eine Flasche Alkohol pro Tag, indem sie reife Früchte essen. Basierend auf der Menge an Früchten, die sie fressen, konsumierten Schimpansen etwa 2 britische Einheiten Alkohol pro Tag in etwa 14 g Ethanol.

Aleksey Maro von der University of California in Berkeley sagte der BBC: "Die menschliche Anziehungskraft auf Alkohol ist wahrscheinlich auf dieses Ernährungserbe unseres gemeinsamen Vorfahren mit Schimpansen zurückzuführen." Wir wissen seit Jahren, dass Schimpansen und andere Primaten Früchte vom Waldboden konsumieren, aber jetzt verstehen wir vielleicht, wie viel Zucker und Alkohol sie daraus ziehen.

Dies hilft auch zu erklären, warum der Mensch eine Vorliebe für Alkohol hat. Es könnte in unserem genetischen Code geschrieben sein, der Millionen von Jahren zurückreicht. Wie bei unserem modernen Selbst können die Schimpansen anscheinend auch die gefallenen Früchte oder den Alkohol in sich verwenden, um soziale Bindungen zu knüpfen und mit ihren Artgenossen abzuhängen.

Es ist erwähnenswert, dass die Schimpansen nicht genug Alkohol konsumierten, um sich zu betrinken, da dies ihre Überlebenschancen in der Wildnis verringern würde.

