Schimpansen, die lernen, sich mit Pflanzen zu heilen, könnten dazu führen, dass Menschen neue Medikamente entdecken

Während wir uns immer mehr einer Planet der Affen-Situation nähern, scheinen Schimpansen zu entdecken, wie man einfache Medikamente verwendet. Es wurde von Wissenschaftlern (über die BBC) berichtet, dass wilde Schimpansen in der Lage sind, sich selbst zu heilen und sich selbst zu behandeln.

In ihrer natürlichen Umgebung finden Schimpansen schmerzlindernde und antibakterielle Pflanzen, um sich selbst zu heilen. Forscher glauben, dass wir durch das Testen dieser Pflanzen am Menschen die Entwicklung neuer Medikamente sehen könnten.

"Wir können nicht alles in diesen Wäldern auf ihre medizinischen Eigenschaften testen", sagte Dr. Elodie Freymann von der University of Oxford. "Warum also nicht die Pflanzen testen, über die wir diese Informationen haben - Pflanzen, nach denen die Schimpansen suchen?"

Freymann führte das Beispiel eines verletzten Schimpansen an, der von seiner Gruppe weghumpelte, um nach Farnen zu suchen, nicht um sich zu ernähren, sondern um sich selbst zu heilen. Wir müssen sehen, ob sich eines dieser Medikamente als wirksam genug für den menschlichen Gebrauch erweist, aber vielleicht könnten Schimpansen zu einer großen Entdeckung führen.

