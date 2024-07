Ein "Schim " ist eine Art Geist oder Seele, die jedes Lebewesen oder Objekt auf dieser Welt hat. Sie leben in unserem Schatten und werden normalerweise als kleine froschähnliche Kreaturen gesehen, die von Zeit zu Zeit hervorlugen.

Von deinem Schim getrennt zu werden, kann katastrophale Folgen haben, aber genau das ist es, was du zu Beginn des Spiels hier erlebst, wo ein Mann durch unglückliche Umstände seinen Schim verliert - und von da an ist sein Leben nicht mehr dasselbe. Du musst nun die Kontrolle über diesen verlassenen Schim übernehmen und sicherstellen, dass er zu dem etwas unglücklichen und Schim -losen Mann zurückkehrt.

Schim ist ein einfaches Plattform-Puzzle, in dem du von Schatten zu Schatten durch 65 Level unterschiedlicher Größe springst, die sich auf Baustellen, Spielplätzen, in Fabriken und Supermärkten und an vielen anderen Orten befinden. Ein Schim kann nur für eine sehr kurze Zeit außerhalb von Schatten existieren, also geht es darum, die Schatten zu erzeugen, die Sie benötigen, indem Sie Objekte in der Umgebung manipulieren.

Zum Beispiel musst du vielleicht Lampen einschalten, um Licht zu erzeugen, was auch Schatten erzeugt, verschiedene Maschinen verwenden, die neue Schatten erzeugen, wenn sie sich bewegen, oder dich vielleicht über längere schattenlose Strecken transportieren, indem du in den Schatten einer Taube oder eines Autos springst, das dich transportieren kann.

Manchmal werden die Schatten recht einfallsreich eingesetzt, etwa wenn man im Schatten eines Toasters steht, kann man springen wie Brot, das aus dem Toaster springt, und wenn man im Schatten eines Bürostuhls steht, kann man schnell herumschwingen und quer durch den Raum geschossen werden.

Tatsächlich kann der größte Teil der Umgebung manipuliert werden, und es sind nicht nur Dinge, die du brauchst, um lebensspendende Schatten zu erzeugen. Es ist ziemlich entspannend, einfach nur herumzuspringen und Autos hupen, Hunde bellen, Kleiderständer drehen und Müll aus Mülleimern fallen zu lassen.

Das Spiel kann in etwa fünf Stunden abgeschlossen werden, und sobald du es abgeschlossen hast, kannst du wählen, ob du es auf einem härteren Schwierigkeitsgrad spielen möchtest, in dem es keine Checkpoints während der Levels gibt, oder wo du nur einen Sprung auf einmal hast, anstatt der üblichen zwei, oder du kannst ein Risky Mode aktivieren, bei dem du nur 20 Versuche hast, ein Level abzuschließen - was sich nach viel anhören mag, aber das ist es nicht, das kann ich Ihnen sagen.

Die fünf Stunden Spielzeit sind eigentlich eine angemessene Länge, da es sich hier nicht um das abwechslungsreichste Spiel handelt. Die meiste Zeit verbringst du damit, deinen Weg zu finden und von Schatten zu Schatten zu springen, aber es gibt ein paar Stellen, an denen sich diese Mechanik leicht ändert. Zum Beispiel die Levels, die nachts spielen, wo es nicht viele echte Schatten, sondern nur Dunkelheit gibt, oder in einem brennenden Haus, wo es viele Schatten und Licht gibt, wo es auch einige recht einfallsreiche Momente gibt.

Schim wurde hauptsächlich von zwei niederländischen Entwicklern und Designern entwickelt und ist ein recht interessantes Konzept und nicht zuletzt visuell interessant. Die visuelle Seite ist sehr abstrakt und besteht fast ausschließlich aus farbigen Strichzeichnungen, wobei maximal 3-4 Farben gleichzeitig verwendet werden, um einen ziemlich schönen und minimalistischen Look zu erzielen.

Schim ist ein nettes kleines Puzzlespiel, das sehr entspannend zu spielen ist. Es gibt keinen Stress und Sie können die Umgebung nach Lust und Laune erkunden - und es gibt oft mehrere verschiedene Dinge zu finden. Du wirst vielleicht ein wenig Abwechslung im Gameplay und vielleicht ein wenig Einfallsreichtum bei der Verwendung von Schatten und Licht vermissen, aber insgesamt ist es ein angenehmes Puzzlespiel mit einer guten Stimmung und einem schönen, minimalistischen visuellen Stil. Wenn du also auf der Suche nach einem gemütlichen kleinen Puzzlespiel bist, ist Schim eine gute Wahl.