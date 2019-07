Schild/Schwert: Hippe Trainer kämpfen im neuen Video mit leckeren Pokémon

Game Freak hatte 1996 einige seltsame Pokémon-Designs am Start (zum Beispiel Schlurp und Ditto), aber im Laufe der Zeit gab es in der Welt der Taschenmonster noch viel verrücktere Dinge, da The Pokémon Company irgendwann die Ideen auszugehen schienen. Im neuesten Trailer zu Pokémon Schild/Schwert haben uns die Entwickler ein paar neue Monster vorgestellt - und so viel sei bereits verraten: Die achte Generation wird köstlich.

Aber bevor wir dazu kommen, noch ein kurzer Blick auf die neuen Trainer, die im Video vorgestellt werden: Dort wuden die Kampf-Pokémon-Expertin Bea und ihr Kollege, der Geist-Trainer Allister vorgestellt - die deutschen Namen der Spezialisten werden sich vielleicht unterscheiden. Jetzt aber wie versprochen die leckere Überraschung, lasst sie euch schmecken: