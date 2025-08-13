Schiffsunglück auf Lampedusa fordert mindestens 20 Todesopfer

HQ

Mindestens 20 Migranten starben etwa 13 Meilen südwestlich der italienischen Insel Lampedusa, wie mehrere Quellen heute berichteten. Ihr Boot kenterte, bevor irgendeine Art von Rettungshilfe in der Gegend eintraf, wobei zwischen 15 und 20 Menschen vermisst wurden, während weitere 60 glücklicherweise gerettet werden konnten.

Erneut äußerte sich das UNHCR zutiefst besorgt. Filippo Ungaro, der Sprecher der Behörde, teilte ihre "tiefe Besorgnis" über das, was er als einen weiteren tragischen Schiffsunglück bezeichnete, und forderte die Regierungen auf, die legalen Migrationswege auszuweiten.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind in diesem Jahr bisher 675 Migranten und Flüchtlinge im zentralen Mittelmeer ums Leben gekommen, den heutigen Vorfall auf Lampedusa nicht berücksichtigt. Monat für Monat, und noch mehr in der Sommersaison, steigt die Zahl der Todesopfer an den Mittelmeerküsten weiter an.