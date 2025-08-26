Schießerei in Porepunkah: Zwei Polizisten in australischer Stadt getötet

HQ

Die neuesten Nachrichten über Australien . Zwei Polizisten sind bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf einem Landgut im Nordosten Victorias am Dienstag ums Leben gekommen und ein dritter schwer verletzt geblieben, wie lokale Medien berichteten.

"Heute war ein Tag tiefer Trauer und Schock für unsere Gemeinde. Wir sprechen den Familien, Freunden und Kollegen der beiden Polizisten, die auf tragische Weise in Porepunkah getötet wurden, unser tief empfundenes Beileid aus", sagte Bürgermeisterin Sarah Nicholas in einer Erklärung.

Nach Angaben der Behörden ereignete sich der Vorfall, als die Beamten einen Haftbefehl vollstreckten, wobei der Verdächtige zusammen mit Familienmitgliedern vom Tatort floh. Es wird angenommen, dass er regierungsfeindliche Ansichten vertritt, und schwer bewaffnete Einheiten durchkämmen jetzt das umliegende Buschland.

Örtliche Schulen und Einrichtungen wurden abgeriegelt, und die Bewohner werden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Die Beamten haben das anhaltende Risiko für die Gemeinde betont und die Öffentlichkeit zur Vorsicht aufgerufen, während die Suche weitergeht. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.