Schießerei in einer Kirche in Michigan hinterlässt mindestens 4 Tote

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein tödlicher Angriff eine Kirche in Michigan getroffen hat, als ein ehemaliger Marinesoldat mit seinem Fahrzeug in das Gebäude krachte, mit einem Gewehr das Feuer eröffnete und es in Brand setzte, bevor er bei einer Schießerei mit der Polizei getötet wurde. Mindestens 4 Menschen verloren ihr Leben und 8 wurden bei einem Angriff verletzt, der auf zwei andere Massenschießereien folgte, die am selben Tag in North Carolina und Texas gemeldet wurden, was die Besorgnis über einen landesweiten Anstieg der Angriffe verstärkte. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder über den folgenden Link tun. Go!