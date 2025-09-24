Schießerei in Dallas zielt auf ICE-Büro bei mutmaßlich politisch motiviertem Angriff

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein Schütze das Feuer auf ein Einwanderungs- und Zollamt in Dallas eröffnet hat, eine Person getötet und zwei weitere verletzt hat, bevor er sich selbst das Leben nahm. Die Ermittler enthüllten, dass der Verdächtige eine unbenutzte Kugel mit dem Zusatz "Anti-ICE" markiert hatte, was laut Beamten auf ein politisches Motiv hinter der Gewalt hindeutet. Es wird angenommen, dass die Schüsse in den frühen Morgenstunden von einem nahe gelegenen Dach kamen, und das FBI behandelt den Vorfall als gezielte Tat. Obwohl keine Strafverfolgungsbeamten verletzt wurden, betonten die Behörden, dass sich die Ermittlungen noch in einem frühen Stadium befinden und die Identität des Schützen noch nicht bekannt gegeben haben. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!