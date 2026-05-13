Schießerei im philippinischen Senat, nachdem ein Mitglied einen Aufstand gegen seine Verhaftung angestiftet hatte

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Manila ist in höchster Alarmbereitschaft, nachdem Augenzeugen von Schüssen im philippinischen Senat berichtet haben. Es wird angenommen, dass sich der Vorfall um 14:00 Uhr MESZ ereignete, da die Spannungen zwischen Regierung und Öffentlichkeit wegen der bevorstehenden Festnahme eines Senators auf Wunsch des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag zunahmen.

Senator Ronald dela Rosa, ehemaliger Leiter der nationalen Polizei und Vollstrecker des blutigen 'Kriegs gegen Drogen', der von Ex-Präsident Rodrigo Duterte organisiert wurde (der derzeit in Haft vor dem IStGH wartet), war seit letztem Montag im Senatsgebäude verbarrikadiert, als er vermutete, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgestellt werden würde. Der Senator rief daraufhin zu einem zivilen Aufstand auf, um seine Verhaftung zu verhindern, von dem er vermutete, dass er heute, Mittwoch, stattfinden würde.

Nach der Schießerei am Nachmittag wurde das Gebäude schnell evakuiert, während einige Augenzeugen behaupteten, Soldaten mit Gewehren gesehen zu haben, wie sie das Gebäude betraten. Der Präsident des Landes, Ferdinand Marcos Jr., hat ein Video veröffentlicht, in dem er zur Ruhe aufruft, während die Ereignisse untersucht werden, während der Innenminister erklärte, dass zu diesem Zeitpunkt weder ein Festnahme- noch Auslieferungsbefehl gegen dela Rosa erlassen wurde. Keine Gruppe oder Fraktion hat zum Zeitpunkt des Schreibens die Verantwortung für die Schießerei übernommen.

Philippinen-Präsident Ferdinand Marcos Jr. // Shutterstock

Quelle: Reuters.