Schießerei an einer Schule in Österreich fordert mindestens 9 Tote Ehemaliger Student eröffnet in Graz das Feuer und markiert damit einen der dunkelsten Tage des Landes.

HQ Die neuesten Nachrichten über Österreich . Ein Schütze hat am Dienstag eine Mittelschule in Graz, Österreich, gestürmt und mehrere Menschen getötet, bevor er tot aufgefunden wurde, wie die Behörden bestätigten. Die Polizei geht davon aus, dass der Angreifer allein gehandelt hat, während lokale Berichte darauf hindeuten, dass die meisten Opfer Studenten waren.

Bundeskanzler Christian Stocker sprach von einer "nationalen Tragödie" und drückte seine tiefe Trauer aus. Zeugen berichteten von chaotischen Szenen, als die Rettungskräfte die Schule evakuierten und das Gebiet sicherten. Dies ist der schlimmste Amoklauf an einer Schule in der modernen Geschichte des Landes. Graz, die zweitgrößte Stadt Österreichs // Shutterstock