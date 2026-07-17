Schiedsrichter des WM-Finales Spanien gegen Argentinien bekannt gegeben: Wer ist Slavko Vinčić

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Die FIFA hat den Schiedsrichter bestätigt, der am Sonntag das WM-Finale Spanien gegen Argentinien leiten wird: der 47-jährige Slowene Slavko Vinčić, ein hoch angesehener Schiedsrichter, der unter anderem das Champions-League-Finale 2024 zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid, das Istanbul-Derby zwischen Fenerbahçe und Galatasaray im Februar 2025 sowie das Europa-League-Finale 2022 zwischen Eintracht Frankfurt und Rangers geleitet hat. Weitere wichtige Spiele für Vincic sind ein 0:0-Unentschieden bei der Vereins-Weltmeisterschaft zwischen River Plate und Monterrey im vergangenen Sommer, das mit neun gelben und einer roten Karte endete.

Er hat auch zwei Spiele bei dieser Weltmeisterschaft geleitet, darunter ein Spiel zwischen Paraguay und der Türkei, bei dem Miguel Almirón als erster Spieler vom Platz gestellt wurde, weil er sich beim Sprechen mit einem Gegner den Mund zuhielt – was manchmal als Prestianni-Gesetz bezeichnet wird.

Vinčić hat nur ein Spiel gegen Argentinien geleitet, das mit einer überraschenden Niederlage endete: einer 1:2-Niederlage gegen Katar im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2022. Er leitete fünf Spiele für Spanien, und keines endete verloren: ein 2:2 gegen Kolumbien 2017, ein 0:0 gegen Schweden bei der UEFA Euro 2020, ein 2:1-Sieg gegen Italien im Halbfinale der Nations League 2023 und zwei Spiele bei der UEFA Euro 2024: der 1:0-Sieg gegen Italien und der 2:1-Sieg gegen Frankreich im Halbfinale.