Schickes Switch-Gameplay von Spyro Reignited Trilogy

Morgen erscheint die tolle Spyro Reignited Trilogy auf PC und Nintendo Switch, nachdem sie im vergangenen November bereits auf der Playstation 4 und Xbox One begeistern konnte. Weil wir in euren Kommentaren gelesen haben, dass das Game auf dem Hybriden richtig gut aussieht, wollten wir uns davon unbedingt selbst einen Eindruck einholen und haben alle drei Remakes der ursprünglichen Trilogie mit Spyro dem lila Drachen angeworfen. Diese Videos zeigen Stone Hills aus dem ersten Spiel, das erste Gebiet Glimmer aus dem zweiten Kapitel und Sunny Villa, das wir zu Beginn von Year of the Dragon sehen. Wer sich auch fragt, was für eine Figur Spyro auf dem Hybriden abgibt, kann sich ab jetzt bei uns einen spoilerfreien Eindruck machen:

You watching Werben

You watching Werben