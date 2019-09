Schickes Mystery-Adventure Jenny LeClue rätselt Ende der Woche auf Steam

Schon in wenigen Tagen erscheint ein niedliches Adventure namens Jenny LeClue - Detectivu auf Steam. Den Titel haben wir letzte Woche im Zuge der Apple-Arcade-Präsentation zum ersten Mal gesehen und heute vom kurzfristigen Release erfahren. In zwei Tagen, also am Donnerstag dem 19. September, wird das Mystery-Abenteuer mit der jungen Detektivin Jenny auf Steam erscheinen. Das Spiel scheint eine schlaue Geschichte über den schmalen Grat zwischen richtig und falsch zu erzählen und wird auf einer Metaebenen von einem Erzähler begleitet. 2014 wurde Jenny LeClue - Detectivu auf Kickstarter finanziert, Ende des Jahres soll das Adventure seinen Weg auf PS4 und Nintendo Switch finden. 15 Euro zahlt ihr auf Steam dafür.

You watching Werben