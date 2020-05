Schicker Bullethell-Shooter Cygni: All Guns Blazing hebt 2021 ab

Zwei erfahrene VFX-Animatoren versuchen sich an einem eigenen Videospiel, das mit beeindruckenden, audiovisuellen Schauwerten auf sich aufmerksam machen kann. Das Spiel heißt Cygni: All Guns Blazing und wir haben es hier mit einem klassischen Bullethell-Shooter der alten Schule zu tun. Dass das auch 2021 - das Game ist für nächstes Jahr gelistet - noch begeistern kann, dafür will das Team von Keelworks mit ihrer Expertise im Bereich der visuellen Spezialeffekte sorgen. Aktuelle und kommende Systeme sollen das Shoot 'em Up (oder Shmup, wie das Genre neuerdings heißt) unterstützen, die ersten Bilder geben euch einen besseren Eindruck von der Action.

You watching Werben