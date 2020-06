Schicke Videos stimmen auf Server-Start von Valorant ein

Riot Games hat gestern ihren Free-to-Play-Multiplayer-Shooter Valorant veröffentlicht und damit die Server für die wartenden Spieler geöffnet. Mit dem Start kommen einige Änderungen in das Spiel, denn seit der Beta scheint sich einiges getan zu haben (mehr Infos dazu). Neben verschiedenen Korrekturen und zeitsparenden Aktualisierungen schießt mittlerweile ein elfter Agent in Valorant herum. Eine weitere Karte "Ascent" und der Modus "Spike Rush" machen das Launch-Paket in den Augen von Riot Games komplett, abgerundet wird das alles von neuen Trailern.

