Scherben bringen Unglück - Remotehred: Broken Porcelain angekündigt

Modus Games hat gestern Remothered: Broken Porcelain angekündigt, das zweite Kapitel der gruseligen Horrorsaga von Darril Arts und Stormind Games. Der Titel soll 2020 auf Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC veröffentlicht werden und wird uns mit einem neuen, furchtbaren Szenario konfrontieren. Ursprünglich hieß der Titel wohl Remothered: Going Porcelain, allerdings wurde der Name im Laufe der Entwickler geändert, um Spieler nicht zu früh auf die grundlegende Idee hinter dem Spiel aufmerksam zu machen, so der Publisher in ihrer Pressemitteilung.

Spieler erkunden in Remothered: Broken Porcelain jedenfalls das Gasthaus der Familie Ashmann, das heutzutage nur noch eine zerfallende Ruine voller Geheimnisse, Gefahren und ungebetener Besucher ist. Horrorfans werden mit komplizierten Rätseln konfrontiert, wenn sie sich zwischen den alten Mauern des Lokals bewegen und mysteriöse Vorkommnisse untersuchen. Publisher Modus Games hat uns bereits zu verstehen gegeben, dass Jäger das Gebäude durchstreifen und Spieler verfolgen, wenn sie ihre Nase in Angelegenheiten stecken, die sie eigentlich nichts angehen. Remothered: Broken Porcelain wird einige Charaktere aus dem vorherigen Kapitel zurückbringen, gleichzeitig aber natürlich auch neue Personen einführen.