"Scheint wie KI-Mist": Eine neue Methode, maschinell generierte Beiträge auf LinkedIn zu melden

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LinkedIn fügt nun eine Berichtsoption für Beiträge hinzu, die "wie KI-Schmutz wirken." Nutzer können nun Beiträge markieren, die stark KI-generiert oder unauthentisch wirken, wobei LinkedIn den Beitrag nach dem Bericht versteckt und das Feedback nutzt, um seinen Feed zu verbessern. Da es sich um eine neu eingeführte Funktion handelt und wir bestätigen konnten, wurde sie noch nicht in Sprachen wie Spanisch übersetzt.

Dieser Schritt ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen minderwertige KI-Inhalte auf LinkedIn, wo immer mehr "Nutzer"-Beiträge das Gefühl haben, nicht von den ursprünglichen, menschlichen Autoren geschrieben zu sein. LinkedIn gibt an, neue Klassifikatoren zu verwenden, um KI-Schmutz zu erkennen und zu reduzieren, wie oft solche Inhalte in vorgeschlagenen Beiträgen oder aus Netzwerken externer Nutzer erscheinen. Mit anderen Worten: Sie verringern ihre Sichtbarkeit.

LinkedIn ändert außerdem seine eigenen KI-Schreibtools, da die Plattform eine KI-"Verbesserungs"-Funktion entfernt, die Beiträge umschreiben könnte, und sie durch ein leichteres Korrekturtool ersetzt, das darauf ausgelegt ist, die eigene Stimme des Nutzers zu bewahren. Die Zeit wird zeigen, wo es ideal ist, die Grenze zu ziehen und wie viele wirklich menschliche Beiträge betroffen sind und umgekehrt, wie viele maschinell geschriebene Veröffentlichungen entkommen.

Via: The Verge.