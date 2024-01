Schaut euch einen kurzen neuen Gameplay-Clip von Indiana Jones and the Great Circle an

HQ

Während wir letzte Woche sowohl einen Trailer als auch neun Screenshots aus dem kommenden Indiana Jones and the Great Circle zu sehen bekamen, überraschte uns Bethesda am Wochenende dennoch mit einem X-Post, der bisher unenthülltes Gameplay enthielt.

Dazu gehört, dass Indiana Jones scheinbar in seiner Peitsche von der Decke hängt und ein Wachmann darunter vorbeiläuft, in einem Stealth-Move, der den Splinter Cell-Protagonisten Sam Fisher stolz gemacht hätte. Wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, schaut euch das kurze Video in Bethesdas X-Post unten an.

Indiana Jones and the Great Circle hat noch kein festes Veröffentlichungsdatum oder auch nur ein Veröffentlichungsfenster, aber laut Bethesda und Microsoft soll es noch in diesem Jahr für PC und Xbox Series S/X erscheinen (und es ist auch im Game Pass enthalten).