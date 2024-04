Schaut euch einen großen Knuckles Kampf an

HQ

Die Top-Maskottchen von Sega, die selbst zu Filmstars geworden sind, bereiten sich nun darauf vor, auch im TV-Serienformat für Furore zu sorgen. Heute ist die Premiere von Knuckles, basierend auf Knuckles dem Ameisenigel (gespielt von Idris Elba).

Sie können die Serie in Europa auf Paramount+ und/oder SkyShowtime sehen, und über X bekommen wir nun einen Vorgeschmack auf eine wirklich actiongeladene Sequenz, in der wir sehen können, wozu Knuckles in der Lage ist.