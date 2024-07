Schaut euch dieses lächerlich schöne Poster für den Rebel Moon Director's Cut an

HQ

Die Kritik an Zack Snyders Netflix-exklusiver Weltraumoper war, gelinde gesagt, vernichtend, und in vielen Kreisen stellte sich sogar heraus, dass es sich um den bisher am meisten kritisierten Film des Regisseurs in seiner Karriere handelte.

Die Zahlen von Netflix erzählen jedoch eine andere Geschichte, denn die Zuschauer scheinen die beiden Abenteuer Hook, Line und Sinker zu verschlingen, die nun gegen Ende des Sommers eine ungeschnittene, extreme Version erhalten sollen.

Der Rebel Moon Director's Cut, wie er mittlerweile genannt wird, feiert am 2. August auf der Plattform Premiere und nun haben wir auch einen ersten Blick auf das Poster des Films geworfen, das geradezu lächerlich schön ist.

Schauen Sie es sich unten an.

Freust du dich schon auf den Rebel Moon Director's Cut?