Schaut euch diesen Vorgeschmack auf The Last of Us: Staffel 2 an

HQ

Viele von uns warten sehnsüchtig auf die Fortsetzung von The Last of Us, nachdem die letzte Episode im vergangenen März veröffentlicht wurde. Die zweite Staffel wird größtenteils auf The Last of Us: Part II basieren, aber wie bei der ersten Staffel werden kreative Freiheiten genommen, also gehen Sie nicht davon aus, dass Sie bereits alles wissen.

Jetzt, über den offiziellen Instagram-Account der Serie, bekommen wir einen echten Vorgeschmack auf das, was kommen wird, wenn The Last of Us nächstes Jahr auf Max zurückkehrt, und es gibt mehrere Szenen, die den Fans sicherlich einen Schauer vor Freude bereiten werden. Schauen Sie es sich unten an.