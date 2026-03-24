Schaut euch diesen großartigen Lego-Bau von Halo 2 an

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Wir haben noch keine Halo Lego-Sets gesehen, aber es gibt tatsächlich mehrere Mega Bloks-Sets, die auf Master Chiefs wunderbarer Welt basieren, die, wie wir wissen, mit Lego kombiniert werden können (auch wenn Puristen das als Abscheulichkeit betrachten).

Ein Instagram-Nutzer ist das jedoch völlig egal, und hat nun Lego und Mega Bloks kombiniert, um ein Halo 2 Diorama zu bauen, komplett mit den wichtigsten Szenen aus Master Chiefs zweitem Abenteuer. Er ist noch nicht ganz fertig, aber in einem neuen Beitrag können wir das Projekt sehen, das nur als absolut herausragend beschrieben werden kann, mit vielen Details, die die Fans lieben werden.

Sieh dir das Ergebnis im untenstehenden Beitrag an.