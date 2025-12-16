Schaut euch diese spektakuläre The Sphere-Kampagne für Fallout: Staffel 2 an

HQ

Spät heute Abend (europäische Zeit) feiert die zweite Staffel von Fallout, in der Lucy MacLean und The Ghoul in das Versteck der Diebe New Vegas eintreffen, das nach der Atomkatastrophe tatsächlich noch dekadenter geworden ist als sein reales Gegenstück.

Die amerikanische Marketingmaschine ist natürlich in vollem Gange, und eines der coolsten Dinge, die sie entwickelt haben, ist eine riesige Schneekugel mit Szenen aus der TV-Serie. Wir sprechen natürlich über das virale The Sphere in Las Vegas, das derzeit wie der untenstehende Instagram-Post aussieht.

Wir sind natürlich mit einer Rezension zurück.