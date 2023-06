Schaut euch diese neuen Bilder aus der TV-Serie Twisted Metal an

HQ

Peacock hat gerade eine Sammlung von Fotos aus seiner kommenden Twisted Metal-TV-Serie veröffentlicht, die uns einen genaueren Blick auf die Charaktere von Haden Church und Neve Campbell geben. Mit Anthony Mackies John Doe in der Hauptrolle und dem herrlich schweinchenartigen Sweet Tooth, gespielt von Samoa Joe. Sie können die Inhaltsangabe unten lesen und die Premiere findet am 27. Juli statt.

In einem postapokalyptischen Ödland erhält John Doe, ein gesprächiger Milchmann mit Amnesie, den Auftrag, die trostlose Welt zu durchqueren, um ein kryptisches Paket zu liefern, um am Leben zu bleiben. An der Seite von Quiet, einem unüberlegten Autodieb, steht Doe vor einer lebensverändernden Chance, muss sich aber skrupellosen Plünderern in tödlichen und zerstörerischen Fahrzeugen stellen, um sich eine Chance auf eine bessere Zukunft zu sichern.

