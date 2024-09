Schaut euch die Erweiterung The Lake House für Alan Wake II an

HQ

Es ist etwas mehr als eine Minute Filmmaterial und wir wussten bereits, dass die Alan Wake II-Erweiterung The Lake House im Oktober veröffentlicht wird. Aber ein paar unangenehme Szenen können sicherlich die Spannung für diejenigen erhöhen, die sich nach dieser Erweiterung des gefeierten Abenteuers von Alan und Saga gesehnt haben. Hier ist die Beschreibung:

"Tauche ein in ein erschütterndes Survival-Horror-Erlebnis mit der neuesten Erweiterung für Alan Wake 2, die an einem unheimlichen neuen Ort am Ufer des Kesselsees spielt. In der Forschungsstation des Federal Bureau of Control, dem Lake House, hat sich ein katastrophales Ereignis ereignet, bei dem rücksichtslose Experimente die Realität mit dem Dunklen Ort kollidieren ließen.

Diese Erweiterung entfaltet sich parallel zum Hauptspiel und versetzt dich in die Rolle der FBC-Agentin Kiran Estevez, dargestellt von Janina Gavankar."

Einen ersten mysteriösen Trailer gibt es weiter unten.