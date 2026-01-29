Schaut euch die ersten Bilder von Henry Cavill im Highlander Reboot an

Chad Stahelskis Highlander Reboot befindet sich derzeit in Produktion. Das hat sich vielleicht etwas verzögert, weil Henry Cavill sich dabei verletzt hat, aber jetzt sehen wir zumindest unsere ersten Bilder aus dem Film, die Cavill in all seiner Action-Glanz an einigen ziemlich thematischen Sets zeigen.

Wer erwartet, dass Cavill in Tartan und Kilt gekleidet ist, wird etwas enttäuscht sein, aber er trägt zwei süße Lederjacken. Einer ist eher ein Trenchcoat, während der andere knapp unter die Taille fällt und Platz für ein verstecktes Katana an seiner Seite schafft.

Das erste Bild, gepostet von DiscussingFilm, zeigt Cavill, wie er durch einen Tempel stolziert, mit einem Buddha im Hintergrund und Lampen, die direkt über seinem Kopf hängen. Als Nächstes scheint er sich in einer Kirche zu befinden, umgeben von Buntglas- und Marmorsäulen. Das sind keine Standbilder aus dem Film selbst, sondern Set-Fotos, die während der Dreharbeiten aufgenommen wurden, denn im zweiten Bild sieht man ein Mikrofon über Cavills Kopf. Hoffentlich bekommen wir aber bald einen Trailer, der die Action im Highlander Reboot zeigt.