Schaut euch die ersten Bilder des neuen Spiels des Avalanche-Gründers an

Vor etwas mehr als fünf Jahren verließ der Gründer von Avalanche, Christofer Sundberg, das Unternehmen, um das Studio Liquid Swords zu gründen, benannt nach dem Debütalbum des Wu Tang Clan -Mitglieds GZA. Jetzt haben sie die ersten (gelinde gesagt überzeugenden) Bilder ihres kommenden, noch unbenannten Titels gezeigt.

Das Spiel, das in Unreal Engine 5 entwickelt wurde, bietet ein Open-World-Gameplay, das dem ähnelt, was wir von Avalanche Studios in Spielen wie Just Cause erwarten. Liquid Swords hat jedoch deutlich gemacht, dass es sich nicht um einen Grand Theft Auto -Herausforderer handelt.

User dave_doomy über X: "Es wird schwierig sein, ein Konkurrent von GTA 6 zu sein, aber ich wünsche euch viel Glück bei der weiteren Entwicklung des Projekts @CHSundberg."

Worauf Liquid Swords antwortete: "Danke für die Unterstützung! Wir haben nicht vor, ein Konkurrent von GTA zu sein oder ein Spiel vom Typ GTA zu machen. Behalten Sie diesen Raum weiter im Auge."

So viel zu dieser Analogie. Und das ist im Grunde alles, was wir bisher wissen. Viel Spaß mit den Bildern unten.