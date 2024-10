Schaut euch die ersten Bilder aus der Horrorfilm-Version von Schneewittchen an

HQ

Die sieben Zwerge sind der neueste in einer Reihe alter Disney-Lizenzen, die als Horrorfilm nur für Erwachsene neu interpretiert werden. Ein Schicksal, das auch Mickey Mouse, Winnie Puuh, Bambi und viele andere ereilt hat. Tatsächlich wird ein völlig neues Filmuniversum um einige der alten Disney-Figuren herum geplant, die nun gemeinfrei sind und daher von jedermann genutzt werden können, ohne rechtliche Schritte befürchten zu müssen.

The Seven Dwarfs tritt in die gleichen blutigen Fußstapfen und verspricht, eine Gruppe extrem sadistischer, aufbrausender kleiner Schurken zu präsentieren, die denjenigen, die das Pech haben, ihren Wald zu besuchen, das Leben schwer machen.

Der Film feiert im März Premiere und scheint sowohl düster als auch blutig zu sein, wenn man sich die ersten beiden Bilder ansieht, die das Team ausgewählt hat und die ihr euch unten ansehen könnt.

Freuen Sie sich schon darauf, Die sieben Zwerge zu sehen?